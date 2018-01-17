МИД рекомендует украинцам в ЮАР проявлять осмотрительность в связи со вспышкой листероза

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о вспышке листероза в Южно-Африканской Республике рекомендует проявлять осмотрительность.

"В связи с распространением листериоза (инфекционная болезнь) в ЮАР МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в ЮАР, проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, следить за последними новостями", - говорится на сайте Департамента консульской службы МИД Украины.

Дипломаты отмечают, что с декабря 2017 в ЮАР зафиксировано 748 случаев заболевания данной болезнью, из которых 67 - с летальным исходом.

"В случае выявления заболевания, гражданам Украины необходимо немедленно обратиться за получением медицинской помощи", - добавили в МИД.

Также гражданам Украины напомнили, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, они могут безотлагательно обращаться в посольство Украины в ЮАР по телефону экстренной помощи: (0027) 814 806 707, на адрес электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.