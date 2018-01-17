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04:37 17.01.2018

США вдвое сокращают финансирование фонда ООН, занимающегося помощью палестинцам

США вдвое сокращают финансирование фонда ООН, занимающегося помощью палестинцам

         Администрация США приняла решение сократить выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) со $125 млн до $60 млн, сообщает во вторник "Блумберг" со ссылкой на заявление госдепартамента США.

      "Настало время другим странам, некоторые из которых более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", - говорится в заявлении, где также отмечается, что $60 млн - достаточный, по мнению госдепа, объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.

      Опрос о выплате оставшихся $65 млн останется открытым "для дальнейшего обсуждения".

      АПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, Секторе Газа и на Западном Берегу.

      Президент США заявлял, что намерен сократить помощь палестинцам на фоне беспорядков после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

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