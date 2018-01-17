США вдвое сокращают финансирование фонда ООН, занимающегося помощью палестинцам

Администрация США приняла решение сократить выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) со $125 млн до $60 млн, сообщает во вторник "Блумберг" со ссылкой на заявление госдепартамента США.

"Настало время другим странам, некоторые из которых более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", - говорится в заявлении, где также отмечается, что $60 млн - достаточный, по мнению госдепа, объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.

Опрос о выплате оставшихся $65 млн останется открытым "для дальнейшего обсуждения".

АПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, Секторе Газа и на Западном Берегу.

Президент США заявлял, что намерен сократить помощь палестинцам на фоне беспорядков после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.