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02:40 17.01.2018

Citigroup первым из банков Уолл-стрит обнародовал данные о зарплатах мужчин и женщин

        Citigroup Inc. первым из крупнейших банков США обнародовал информацию о различиях в зарплатах между сотрудниками и сотрудницами.

      Данные показали, что мужчины получают в среднем на 1% больше женщин, а представители белого населения - на 1% больше, чем этнические меньшинства.

      Отмечается, что данные были выборочными и касались только США, Великобритании и Германии. Кроме того, они были скорректированы с учетом таких факторов, как должность сотрудников и их уровень в корпоративной иерархии.

      Как указывают эксперты, отчет Citigroup может не в полной мере отражать ситуацию с гендерным неравенством в финансовой сфере. В частности, женщины чаще мужчин уходят с работы прежде, чем дослужиться до высоких должностей. Так, женщины составляют 51% всего штата сотрудников Citi в мире, однако на позициях среднего уровня их доля составляет всего 42%, среди топ-менеджмента - 43%.

      Citigroup решил обнародовать информацию о зарплатах в ответ на кампанию, организованную фондом Arjuna Capital, являющимся миноритарным акционером всех шести крупнейших банков США, пишет Financial Times.

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