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01:34 17.01.2018

Европарламент проведет дебаты о влиянии "российской пропаганды" в странах ЕС

Европарламент проведет дебаты о влиянии "российской пропаганды" в странах ЕС

        Европейские депутаты обсудят в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге "влияние российской пропаганды в странах ЕС и предполагаемые попытки воздействовать через дезинформацию на выборы в некоторых государствах Евросоюза".

      "Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - ИФ), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - сообщила, знакомя журналистов с повесткой сессии, официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.

      В материалах к заседанию отмечается, что евродепутаты уже заявляли в 2016 году, что "Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС".

      В резолюции, принятой 23 ноября 2016 года, парламентарии ЕС указали на то, что российское правительство "употребляло широкую гамму механизмов и инструментов, таких как аналитические центры, телеканалы на иностранных языках, псевдоинформационные агентства и мультимедийные службы, социальные сети и интернет-тролли, чтобы атаковать демократические ценности, разделять Европу, обеспечивать себе внутреннюю поддержку и создавать впечатление, что государства, являющиеся восточными соседями ЕС, терпят неудачу".

      В Европарламенте напоминают, что для борьбы против этой пропаганды депутаты предложили усилить целевую группу Евросоюза по стратегической коммуникации (East StratCom) и больше инвестировать для привлечения внимания общественного мнения, развития расследовательской журналистки и образования в области информации.

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