Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН - Порошенко

Президент Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Украины в ответ агрессии России.

"В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизма. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций, во вторник вечером в Киеве.

Глава государства добавил, что украинцы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе".

По его словам, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантическому единству и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. "Они являются наиболее действенным и цивилизованным ответом агрессивной России", - отметил П.Порошенко.