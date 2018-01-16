События

21:34 16.01.2018

В Украине в 2018 начнется аттестация научной деятельности вузов с целью ее дальнейшего финансирования

        В Украине 2018 году начнется аттестация научной деятельности высших учебных заведений для дальнейшего финансирования университетской науки по результатам такой аттестации.

        Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, соответствующее решение было принято во вторник во время первого заседания Национального совета во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

        Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что базовое финансирование на науку для высших учебных заведений будет не "бесконтрольной раздачей средств, а инструментом поддержки лучших научных направлений, которые будут выбираться по четким, прозрачным критериям".

        "Сегодня университетская наука в Украине получает около 10% из средств, предусмотренных государственным бюджетом на науку. Это в год около EUR15 млн - по сути, финансирование на науку одного среднего университета в Европе. Но даже в таких сложных обстоятельствах наша университетская наука уже зарабатывает деньги. На 1 гривну, вложенную из бюджета, они сейчас зарабатывают 75 копеек", - цитирует Л.Гриневич пресс-служба министерства.

        По ее словам, вузы могут больше зарабатывать, но для этого нужно оборудование.

        Базовое финансирование вузов будет даваться на 5 лет под развитие определенного научного направления.

        "Понятно, что базовое финансирование должны получить лучшие и наиболее эффективные. Для определения этих лучших мы собираемся использовать механизм государственной аттестации", - сказала Л.Гриневич.

        Оцениваться будут отдельные научные направления в университетах - их предполагается 7.

        Минобразования уже разработало проект порядка государственной аттестации вузов в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности, который также был одобрен на заседании Нацсовета.

        По итогам оценки научное направление университета будут относить к одной из трех групп: А - которым базовое финансирование приоритетно; Б - которые будут получать базовое финансирование при наличии средств; В - те, которые имеют значение прежде всего для учебной работы университета, а затем на базовое финансирование претендовать пока не могут.

        В то же время все эти группы всегда смогут претендовать и на конкурсное финансирование.

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Интерфакс-Украина
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