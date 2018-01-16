Более полусотни воинских частей планируется перевести на новую систему питания в 2018 году

В 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения с применением Каталога продуктов питания переведено 23 воинские части и учреждения Вооруженных сил Украины, а в 2018 году планируется перевести на новую систему питания еще 51 воинскую часть, сообщил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

"Приглашаю посмотреть в тех частях, которые уже переведены на новую систему продовольственного обеспечения, насколько существенно это влияет на боеспособность, подготовленность, морально-боевой дух войск, когда обеспечено качественное питание для наших военнослужащих, в том числе, в полевых условиях", - отметил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

А.Петренко также добавил, что учитывая современные условия ведения боевых действий и опыт проведения АТО, Министерство обороны Украины разработано и ввело в действие новые суточные полевые наборы продуктов в ассортименте, позволяет в пределах около 5тыс. калорий обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях.

Новые рационы с готовыми блюдами в удобном упаковке с беспламенным разогревом, в отличие от предыдущих наборов сухих продуктов, позволяют обеспечить питание военнослужащих более чем на трое суток и уже поставляются в боевые части и подразделения.