Въезд фур в Киев в четверг могут ограничить

Из-за ожидающегося 18 января ухудшения погодных условий - сильного мокрого снега, усиления ветра, вьюги и гололедицы - въезд крупногабаритного и крупнотоннажного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен.

"Просим водителей учесть информацию об ограничении движения при планировании маршрутов через столицу", - сообщило Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - подчеркивается в сообщении.

Городская власть также просит киевлян при ухудшении погоды не пользоваться личным автомобилем, а по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.

Как сообщалось, 18 января в Киеве ожидается осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, ветер до 15-18 м/с, вьюга, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см.