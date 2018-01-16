В "Оппоблоке" заявили о безосновательности задержания замруководителя их фракции в Николаевском горсовете

В политической партии "Оппозиционный блок" заявляют, что задержание заместителя руководителя фракции "Оппозиционный блок" в Николаевском городском совете Игоря Копейки в понедельник было осуществлено без доказательств его вины и законных оснований.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании… И.Копейки, при этом без решения суда назвав и его, и его сына, и его помощника преступной организацией, без каких-либо доказательств и судебных решений обвинив в воровстве и даче взятки. На основании каких законов гражданин Украины признается виновным без решения суда?", - говорится в заявлении Николаевской городской организации "Оппозиционного блока", опубликованном на официальном веб-сайте партии.

Также в партии отмечают, что, по заявлению прокуратуры, некую взятку И.Копейка якобы предлагал прокурору еще в декабре минувшего года, однако прокуратура заявила об этом только сейчас, в связи с чем высказывают сомнение в том, что преступление имело место.

"Мы уверены, что Игорь Копейка сможет в правовом поле доказать невиновность свою и своего сына. А на скамье подсудимых окажутся заказчики этих уголовных дел", - говорится в заявлении горорганизации партии.

Как сообщалось, в понедельник вечером генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве с поличным пяти членов организованной преступной группировки во главе с замруководителя фракции "Оппоблока" Николаевского горсовета Игорем Копейкой. Среди участников группировки генпрокурор перечислил сына И.Копейки, помощника и двух руководителей подконтрольных предприятий ЖКХ.

Генпрокурор уточнил, что задержанные систематически в течение 2016-2017 годов осуществляли хищения бюджетных средств, а в декабре были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. грн сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство.