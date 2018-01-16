События

15:50 16.01.2018

В "Оппоблоке" заявили о безосновательности задержания замруководителя их фракции в Николаевском горсовете

В "Оппоблоке" заявили о безосновательности задержания замруководителя их фракции в Николаевском горсовете

В политической партии "Оппозиционный блок" заявляют, что задержание заместителя руководителя фракции "Оппозиционный блок" в Николаевском городском совете Игоря Копейки в понедельник было осуществлено без доказательств его вины и законных оснований.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании… И.Копейки, при этом без решения суда назвав и его, и его сына, и его помощника преступной организацией, без каких-либо доказательств и судебных решений обвинив в воровстве и даче взятки. На основании каких законов гражданин Украины признается виновным без решения суда?", - говорится в заявлении Николаевской городской организации "Оппозиционного блока", опубликованном на официальном веб-сайте партии.

Также в партии отмечают, что, по заявлению прокуратуры, некую взятку И.Копейка якобы предлагал прокурору еще в декабре минувшего года, однако прокуратура заявила об этом только сейчас, в связи с чем высказывают сомнение в том, что преступление имело место.

"Мы уверены, что Игорь Копейка сможет в правовом поле доказать невиновность свою и своего сына. А на скамье подсудимых окажутся заказчики этих уголовных дел", - говорится в заявлении горорганизации партии.

Как сообщалось, в понедельник вечером генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве с поличным пяти членов организованной преступной группировки во главе с замруководителя фракции "Оппоблока" Николаевского горсовета Игорем Копейкой. Среди участников группировки генпрокурор перечислил сына И.Копейки, помощника и двух руководителей подконтрольных предприятий ЖКХ.

Генпрокурор уточнил, что задержанные систематически в течение 2016-2017 годов осуществляли хищения бюджетных средств, а в декабре были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. грн сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Николаеве задержана ОПГ под руководством замглавы фракции "Оппоблока"

Рабочие "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса,

В Николаеве полиция задержала 18 человек за разбойное нападение на администрацию рынка

Неизвестные с применением автоматов ограбили ювелирный магазин в Николаеве

В Николаеве мужчина покончил с собой в городском парке

Кабмин одобрил передислокацию в/ч ВВС из Николаева в Луцк

Белорусская оппозиция провела акцию на месте захоронения жертв сталинских репрессий

ДТП в Николаевской области: есть жертвы

Николаевский горсовет досрочно прекратил полномочия мэра города – СМИ

Ночью в Николаеве из ювелирного магазина вынесли 5 кг золота стоимостью 3 млн грн – полицейские

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция призывает водителей по возможности отказаться от поездок на время непогоды

Во время стычки возле Рады около 20 человек пострадали от слезоточивого газа

"Лига оборонных предприятий" приветствует решение Кабмина об отмене ограничений рентабельности при производстве оборонной продукции

Въезд фур в Киев в четверг могут ограничить

Из-за снегопада в Одесской области ввели ограничения движения грузовиков

Несколько украинцев, обвиняемых в террористической деятельности в оккупированном Крыму, незаконно перемещены в РФ

Обыски в "Укргазвыдобування" прошли по делу о закупке запчастей

Климкин увидел повышенный интерес к Украине со стороны немецких бизнесменов

Полиграфкомбинат "Украина" увеличил производство паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки

Саакашвили покинул СБУ после допроса, он давал пояснения и озвучил возражения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА