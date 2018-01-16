События

03:30 16.01.2018

Бельгийские спасатели установили связь с людьми под развалинами взорванного дома

Бельгийские спасатели установили связь с людьми под развалинами взорванного дома

        Спасателям в Антверпене удалось установить контакт с людьми, оказавшимися в завале после взрыва дома, но они пока не смогли добраться до них, сообщил в ночь на вторник телеканал RTBF.

      Телеканал RTBF со ссылкой на пожарных сообщил, что спасателям удалось вызволить из развалин взорвавшегося в Антверпене дома сначала 4 человека, а затем еще троих - мужчину, женщину и ребенка. Еще 3 человека продолжают числиться пропавшими.

      Экстренные службы проявляют осторожность в своих предположениях. По их оценкам, взрыв такой силы мог привести к 10-20 погибшим, а спасательные работы еще не завершены.

      Спасателям и пожарным помогает гражданская защита. Помимо полиции, на месте находятся представители прокуратуры. Улица, где произошел взрыв, полностью перекрыта.

      Бургомистр Антверпена и лидер партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вейвер, слова которого приводят бельгийские СМИ, заявил: "На меня произвели впечатление спонтанные послания многочисленных окрестных жителей, среди которых много студентов, немедленно предложивших по каналам социальных сетей свою помощь и размещение под своей крышей. Такая солидарность показывает, как в случае необходимости, может сплотиться наш город. Это заслуживает нашего уважения".

      Как сообщалось, минимум, пять человек получили ранения от взрыва, вероятно, бытового газа, разрушившего здание вечером в понедельник. При этом сообщалось о том, что 2-3 человека считаются пропавшими без вести, и, возможно, они находятся под обломками здания. Их разыскивали с помощью специально натренированных собак.

      Причины взрыва еще выясняются, но полиция с самого начала отвергла версию теракта.

      По данным телеканала, повреждены также два соседних здания. В трех пострадавших домах располагались жилые квартиры, съемные студенческие комнаты и ресторан.

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