Бельгийские спасатели установили связь с людьми под развалинами взорванного дома

Спасателям в Антверпене удалось установить контакт с людьми, оказавшимися в завале после взрыва дома, но они пока не смогли добраться до них, сообщил в ночь на вторник телеканал RTBF.

Телеканал RTBF со ссылкой на пожарных сообщил, что спасателям удалось вызволить из развалин взорвавшегося в Антверпене дома сначала 4 человека, а затем еще троих - мужчину, женщину и ребенка. Еще 3 человека продолжают числиться пропавшими.

Экстренные службы проявляют осторожность в своих предположениях. По их оценкам, взрыв такой силы мог привести к 10-20 погибшим, а спасательные работы еще не завершены.

Спасателям и пожарным помогает гражданская защита. Помимо полиции, на месте находятся представители прокуратуры. Улица, где произошел взрыв, полностью перекрыта.

Бургомистр Антверпена и лидер партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вейвер, слова которого приводят бельгийские СМИ, заявил: "На меня произвели впечатление спонтанные послания многочисленных окрестных жителей, среди которых много студентов, немедленно предложивших по каналам социальных сетей свою помощь и размещение под своей крышей. Такая солидарность показывает, как в случае необходимости, может сплотиться наш город. Это заслуживает нашего уважения".

Как сообщалось, минимум, пять человек получили ранения от взрыва, вероятно, бытового газа, разрушившего здание вечером в понедельник. При этом сообщалось о том, что 2-3 человека считаются пропавшими без вести, и, возможно, они находятся под обломками здания. Их разыскивали с помощью специально натренированных собак.

Причины взрыва еще выясняются, но полиция с самого начала отвергла версию теракта.

По данным телеканала, повреждены также два соседних здания. В трех пострадавших домах располагались жилые квартиры, съемные студенческие комнаты и ресторан.