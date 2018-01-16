В Харькове разоблачена группа патрульных полицейских-вымогателей

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области, руководством Управления патрульной полиции и подразделением внутренней безопасности Нацполиции разоблачили схему систематического вымогательства и получения от водителей неправомерной выгоды группой патрульных полицейских.

"Установлено, что патрульные наладили схему по вымогательству и получению от водителей неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения. Также установлены факты служебного подлога - полицейские незаконно выдавали гражданам, не имевшим водительского удостоверения, поддельное временное разрешение на право управления транспортным средством", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в состав группы входили трое патрульных полицейских в звании лейтенанта. Они задействовали в своей схеме таксиста, который и находил водителей-"нарушителей".

Двух патрульных задержали ночью 15 января во время передачи им более 20 тыс.грн. Кроме того, задокументирован еще ряд фактов получения денег членами группы.

Два члена группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Третьему - сообщено о подозрении.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368, ч.1. ст.366 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, служебный подлог). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности водителя такси.