События

00:51 16.01.2018

В Антверпене здание разрушено взрывом, это не теракт, заявляет полиция

В Антверпене здание разрушено взрывом, это не теракт, заявляет полиция

        После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, сообщил вечером в понедельник сайт бельгийской газеты Le Soir со ссылкой на полицию.

      "Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идее", - приводит издание слова полицейского источника.

      Телеканал RTBF в свою очередь сообщил, что в пострадавшем доме взорвался бытовой газ. Разрушены три квартиры, данных о жертвах пока нет.

      Полицейские оцепили место происшествия и призывают жителей квартала не приближаться, чтобы оставить свободным доступ спасательным службам.

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