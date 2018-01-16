В Антверпене здание разрушено взрывом, это не теракт, заявляет полиция

После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, сообщил вечером в понедельник сайт бельгийской газеты Le Soir со ссылкой на полицию.

"Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идее", - приводит издание слова полицейского источника.

Телеканал RTBF в свою очередь сообщил, что в пострадавшем доме взорвался бытовой газ. Разрушены три квартиры, данных о жертвах пока нет.

Полицейские оцепили место происшествия и призывают жителей квартала не приближаться, чтобы оставить свободным доступ спасательным службам.