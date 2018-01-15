В ДТП на Соломенской площади в Киеве пострадало 5 человек, в том числе ребенок

Вечером в Киеве на Соломенской площади произошло лобовое столкновение Mitsubishi Lancer и BMW (кабриолет), в результате которого пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил портал Dtp.kiev.ua.

"Жесткое лобовое ДТП в Киеве на Соломенской площади: Ланцер в лоб БМВ, 5 пострадавших. Ребенок в Охматдет", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в понедельник вечером.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах.