СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о связи на оккупированной территории

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, через который пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса, сообщает "Донбас.Реалии Радио Свобода" со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан.

"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне. Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", – цитируются ее слова на сайте радио в понедельник вечером.

При этом В.Рубан заверила, что Vodafone не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями.

"Мы обращаемся к украинской власти, потому что мы украинская компания и действуем по украинским законам", - ответила она.

Как сообщалось, Мобильный оператор компания "Vodafone-Украина" попросил о доступе ремонтных бригад на временно неподконтрольные Украине территории для проведения работ по восстановлению связи в зоне АТО.

"Обращаемся ко всем ответственным, включая украинские администрации Луганской и Донецкой областей, центр координации и контроля, миссию ОБСЕ, настоятельно просим, чтобы нашу ремонтную бригаду пропустили в "серую зону" и позволили отремонтировать поврежденную линию. Пока безрезультатно. Дает надежду лишь то, что окончательного "нет" на свои запросы мы не получили. Но очень хотелось бы, чтобы решение было принято как можно быстрее", - написала В.Рубан на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным оператора, в настоящее время в общей сложности более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории находится в нерабочем состоянии.

Ранее "Vodafone-Украина" заявляла о том, что не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории.

В т. н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" сообщили, что около 14:10 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории "ЛНР" в связи обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка соседней т. н. "ДНР".