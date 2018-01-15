Апелляционный суд отказался отстранить от должности замглавы Запорожского облсовета, подозреваемого по делу о "фиктивных тендерах"

Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры и отстранить заместителя главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, подозреваемого по делу о "фиктивных тендерах" от занимаемой должности.

"Суд отказал в отстранении его (В.Марченко - ИФ) от должности", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации собеседника агентства на понедельник также было назначено рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда первой инстанции об аресте имущества В.Марченко и его жены, но слушание по этому вопросу перенесли.

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже завтра, 22 декабря, должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течении последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом… лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым… Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал… Не понимаю лишь - где здесь политические репрессии?", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн грн.

24 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

28 декабря подозрение по этому делу было предъявлено также А.Пустоварову.