Порошенко уполномочил Данилюка изменить соглашение с ЕИБ о реабилитации гидроэлектростанций

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать письмо о внесении изменений в соглашение с Европейским инвестиционным банком о реабилитации гидроэлектростанций, сообщает сайт президента Украины.

"Уполномочить министра финансов Украины Данилюка Александра Александровича на подписание Письма о внесении изменений № 1 в Финансовое соглашение (Проект "Реабилитация гидроэлектростанций") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", – говорится в распоряжении главы государства №12/2018-рп от 15 января 2018 года.