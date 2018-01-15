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21:41 15.01.2018

Порошенко уполномочил Данилюка изменить соглашение с ЕИБ о реабилитации гидроэлектростанций

Порошенко уполномочил Данилюка изменить соглашение с ЕИБ о реабилитации гидроэлектростанций

        Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать письмо о внесении изменений в соглашение с Европейским инвестиционным банком о реабилитации гидроэлектростанций, сообщает сайт президента Украины.

      "Уполномочить министра финансов Украины Данилюка Александра Александровича на подписание Письма о внесении изменений № 1 в Финансовое соглашение (Проект "Реабилитация гидроэлектростанций") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", – говорится в распоряжении главы государства №12/2018-рп от 15 января 2018 года.

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