События

20:23 15.01.2018

Следователи возобновили расследование в деле Шабунина

Следователи возобновили расследование в деле о причинении телесного повреждения главой общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным помощнику народного депутата Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом, сообщил "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Как сообщается на сайте организации, в этот понедельник в полиции по инициативе В.Филимоненко должен был пройти одновременный допрос его и В.Шабунина. В.Филимоненко пытается доказать, что он является журналистом.

"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжкой статьи Уголовного кодекса", - убеждена юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан.

В организации указали, что досудебное следствие по "делу Шабунина" тянется более полугода, причем в нем участвуют аж девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.

"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", - отметили в Центре.

Они расценивают такие действия прокуратуры и полиции как давление на активистов. "Возобновление следственных действий сразу в начале года свидетельствует о том, что дело никто не собирается переквалифицировать или закрывать, а наоборот – его дальше будут использовать для давления на организацию", - считают в "Центре противодействия коррупции".

Статья, которую инкриминируют В.Шабунину, предусматривает исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что 8 июня 2017 года В.Шабунин на ул. Н.Лебедева в Киеве "в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем причинил последнему телесные повреждения средней степени тяжести". Эти обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и т.д.

Правоохранители вручили подозрение в совершении преступления В.Шабунину по ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

16 августа Днепровский районный суд Киева избрал В.Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокаты дочери Ноздровской просят дать им доступ ко всем материалам дела и обеспечить безопасность

Климкин о деле Ноздровской: Каждое расследование должно быть одинаково важным

В ОБСЕ обеспокоены в связи с решением киевского суда по делу об убийстве журналиста Веремия

Прокуратура показала еще не все доказательства по делу Саакашвили и покажет больше в случае необходимости

САП направила в суд "дело Насирова"

Начальник полиции Киева Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах

Высший спецсуд не признал пограничника Колмогорова невиновным, статья УК остается прежней

Высший спецсуд отправил дело Колмогорова на новое рассмотрение и освободил его из-под стражи

Дело Штепы могут опять начать слушать с самого начала

НАБУ закупала спортивные костюмы у фигуранта "дела рюкзаков" в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Сорвавший богослужение в храме рецидивист приговорен к 3 годам тюрьмы

"General Electric" поставит Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации "УЗ"

Бельгийские спасатели установили связь с людьми под развалинами взорванного дома

В Харькове разоблачена группа патрульных полицейских-вымогателей

Во Львовской области рекомендуют ограничить доступ невакцинированных детей в школы и детсады, где зафиксированы вспышки кори

В Антверпене здание разрушено взрывом, это не теракт, заявляет полиция

Апелляционный суд решил не менять меру пресечения вице-мэру Запорожья

В ДТП на Соломенской площади в Киеве пострадало 5 человек, в том числе ребенок

СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о связи на оккупированной территории

Апелляционный суд отказался отстранить от должности замглавы Запорожского облсовета, подозреваемого по делу о "фиктивных тендерах"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА