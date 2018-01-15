Следователи возобновили расследование в деле Шабунина

Следователи возобновили расследование в деле о причинении телесного повреждения главой общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным помощнику народного депутата Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом, сообщил "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Как сообщается на сайте организации, в этот понедельник в полиции по инициативе В.Филимоненко должен был пройти одновременный допрос его и В.Шабунина. В.Филимоненко пытается доказать, что он является журналистом.

"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжкой статьи Уголовного кодекса", - убеждена юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан.

В организации указали, что досудебное следствие по "делу Шабунина" тянется более полугода, причем в нем участвуют аж девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.

"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", - отметили в Центре.

Они расценивают такие действия прокуратуры и полиции как давление на активистов. "Возобновление следственных действий сразу в начале года свидетельствует о том, что дело никто не собирается переквалифицировать или закрывать, а наоборот – его дальше будут использовать для давления на организацию", - считают в "Центре противодействия коррупции".

Статья, которую инкриминируют В.Шабунину, предусматривает исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что 8 июня 2017 года В.Шабунин на ул. Н.Лебедева в Киеве "в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем причинил последнему телесные повреждения средней степени тяжести". Эти обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и т.д.

Правоохранители вручили подозрение в совершении преступления В.Шабунину по ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

16 августа Днепровский районный суд Киева избрал В.Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.