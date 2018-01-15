В Лондоне умерла вокалистка The Cranberries

Певица, композитор и лидер популярного музыкального коллектива The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает ирландский телеканал РТЕ.

Агент певицы подтвердил ее смерть, рассказав, что Д.Ориордан находилась в краткосрочной поездке в Лондон для записи музыки. Причины смерти пока не оглашаются.

"Члены семьи опустошены ужасными новостями и просили уважать неприкосновенность частной жизни в такое тяжелое время", - рассказал представитель певицы.

Группа The Cranberries была основана в 1989 году и стала очень популярна в последнее десятилетие XX века. Группа выпустила шесть альбомов, девять синглов, еще два альбома Д.О'Риордан записала в рамках сольного проекта.