Боевики обстреляли позиции сил АТО под Каменкой

Незаконные вооруженные формирования осуществили один обстрел позиций сил АТО в понедельник по состоянию на 18.00, ответный огонь не открывался.

"С начала суток зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины. На донецком направлении враг из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в понедельник вечером.

На других участках обороны нарушений режима тишины зафиксировано не было.

В сводке не уточняется, речь идет о пос.Каменка Ясиноватского района или с.Каменка Волновахского района Донецкой области: оба населенных пункта находятся вблизи линии разграничения и ранее попадали под обстрелы незаконными вооруженными формированиями.