События

14:37 15.01.2018

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

Жители Греции возобновили акции протеста против введения мер жесткой экономии в стране по требованиям кредиторов, сообщило в понедельник агентство AP.

По данным агентства, из-за забастовки общественный транспорт в столице Греции Афинах полностью приостановил работу.

Десятки авиационных рейсов в стране были перенесены или отменены в связи с тем, что авиадиспетчеры в греческих аэропортах в знак протеста временно покинули рабочие места.

К забастовке также присоединились учителя и врачи, работающие в государственных учреждениях, они не вышли на работу.

Отмечается, что в понедельник в греческом парламенте должно пройти голосование по законопроекту о новых мерах по бюджетной экономии.

В связи с этим греческие профсоюзы запланировали три протестных марша, которые будут проходить в центре Афин на протяжении дня. Кроме того, демонстрации были организованы и на прошлой неделе.

В мае 2017 года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.

В соответствии с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

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