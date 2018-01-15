События

03:00 15.01.2018

Политика Чехии относительно Украины не изменится

Нет гарантий, что политика Чехии относительно Украины изменится после президентских выборов, заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис, сообщает "Радио Свобода".

"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировало свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины", – подчеркнул Е.Перебыйнис.

По его словам, внешнюю политику в Чехии определяет правительство, а президентские функции преимущественно представительские.

Как сообщалось, действующий глава Чехии Миклош Земан одержал победу в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полицейские Ровенской области задержали похитителей мужчины

В Сумах полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу по людям

Количество погибших на пожарах граждан с начала года увеличилось

Франковские патрульные обнаружили 13 пакетов с марихуаной при поверхностной проверке автомобиля

В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам лишения свободы

ПВО ВСУ в воскресенье сбили на Донбассе вражеский БПЛА

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

У границ Польши задержаны два нелегала из Бангладеш

Боевики зенитными установками и гранатометами обстреляли КПВВ "Гнутово"

Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

ПОСЛЕДНЕЕ

Приговор журналисту Мухтарли в Азербайджане вызывает серьезные сомнения в ЕС

Европарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели

Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

В результате пожара на Харьковщине погибли двое детей и их мать

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы предотвратить наезд на инспектора

В Тегеране подтвердили гибель всех членов экипажа иранского нефтяного танкера, потерпевшего крушение в Восточно-Китайском море

В Киеве в воскресенье на дорогах местами гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА