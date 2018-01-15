Политика Чехии относительно Украины не изменится

Нет гарантий, что политика Чехии относительно Украины изменится после президентских выборов, заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис, сообщает "Радио Свобода".

"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировало свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины", – подчеркнул Е.Перебыйнис.

По его словам, внешнюю политику в Чехии определяет правительство, а президентские функции преимущественно представительские.

Как сообщалось, действующий глава Чехии Миклош Земан одержал победу в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства.