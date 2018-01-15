Приговор журналисту Мухтарли в Азербайджане вызывает серьезные сомнения в ЕС

Шестилетний приговор, вынесенный азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарли, ставит серьезные вопросы относительно уважения основных прав, в том числе свободы выражения мнений и СМИ, и надлежащей правовой процедуры в Азербайджане, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Предполагаемое похищение Мухтарли в Грузии, сопровождаемое его арестом и судебным преследованием в Азербайджане, продолжает требовать тщательного и прозрачного расследования", - подчеркивается в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, "все случаи лишения свободы, связанные с осуществлением основных прав, должны быть в срочном порядке рассмотрены Азербайджаном с последующим освобождением всех соответствующих лиц согласно его международным обязательствам".