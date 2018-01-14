Количество погибших на пожарах граждан с начала года увеличилось

С начала 2018 года количество погибших на пожарах человек увеличилось до 95, травмированных 50, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В целом показатель погибших и травмированных на бытовых пожарах с начала года составляет уже 95 и 50 человек соответственно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары чаще всего возникают во время отопительного сезона в жилых секторах в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

"Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в течение первой недели 2018 года на пожарах погибли 58 человек.