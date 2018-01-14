Франковские патрульные обнаружили 13 пакетов с марихуаной при поверхностной проверке автомобиля

В Ивано-Франковской области полицейские обнаружили 13 пакетов с марихуаной во время поверхностной проверки автомобиля Volkswagen Transporter, сообщил в воскресенье сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области в соцсети Фейсбук.

"13 января около 22 часов на ул.Довженко экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Volkswagen Transporter. Поведение 36-летнего водителя вызвало подозрение – он заметно нервничал. Домой ему осталось несколько метров", – говорится в сообщении.

В ходе поверхностной проверки водитель показал полицейским рюкзак, из которого он достал пакет с рассортированным веществом зеленого цвета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Впоследствии мужчина выложил содержимое пакета на землю. Он перевозил 13 пакетов с марихуаной. Медики подтвердили – водитель употреблял каннабиноиды", – отметили правоохранители.

В данное время следствие выясняет, для чего понадобилось франковцу такое количество опасного наркотического вещества. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.