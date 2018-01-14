События

19:31 14.01.2018

ПВО ВСУ в воскресенье сбили на Донбассе вражеский БПЛА

ПВО ВСУ в воскресенье сбили на Донбассе вражеский БПЛА

В воскресенье, 14 января, украинские военные в районе проведения АТО на Донбассе средствами радиоэлектронной борьбы сбили очередной беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА "Орлан-10) с начала перемирия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", – говорится в обнародованном в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук сообщении.

Также в информации отмечается, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.

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Интерфакс-Украина
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