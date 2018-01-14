События

18:23 14.01.2018

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

Боевики вдоль линии разграничения на Донбассе по состоянию на 18:00 совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО.

"Сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и больше нет", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На Луганском направлении под обстрелы боевиков из гранатометов угодили позиции ВСУ в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер, поэтому украинские военнослужащие были вынуждены в ответ открывать огонь из стрелкового оружия.

На других участках украинской обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

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