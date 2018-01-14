События

15:06 14.01.2018

Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

Средний уровень Северного моря вдоль побережья Нидерландов в минувшем году достиг рекордно высокой отметки, сообщил в воскресенье сайт газеты "Либр Бельжик".

Издание при этом ссылается на данные независимого нидерландского исследовательского института Deltares, занимающегося водными ресурсами и грунтовыми водами.

"Уровень Северного моря поднимается в среднем на 3 мм в год, или 3 см за 10 лет", - приводит "Либр Бельжик" также слова руководителя лаборатории гляциологии Свободного университета Брюсселя профессора Франка Паттина.

Согласно исследованиям, средний уровень Северного моря находится на 11 сантиметров выше нормального амстердамского уровня (NAP) по амстердамскому футштоку, отмечает "Либр Бельжик".

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