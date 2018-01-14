В результате пожара на Харьковщине погибли двое детей и их мать

В результате пожара, который произошел в частном жилом доме в пос.Новая Водолага Харьковской области, погибли двое пятилетних детей и их мать.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о пожаре поступила на номер 101 в субботу, в 20:13.

"Огнем были охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила 50 кв.м. В комнате, где возгорания не происходило, но было полно дыма, спасатели обнаружили тела 3-х погибших: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку)",- говорится в сообщении.

В 20:35 огонь был локализован, в 23:07 - полностью ликвидирован.

В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области между тем сообщили, что по факту пожара в частном жилом доме в пос.Новая Водолага Харьковской области, на котором погибли 3 человека, начато уголовное производство.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили полицейские, погибшие - 42-летняя женщина и двое ее пятилетних детей, мальчик и девочка, приехавшие к ней из школы-интерната на каникулы.