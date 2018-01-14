В Тегеране подтвердили гибель всех членов экипажа иранского нефтяного танкера, потерпевшего крушение в Восточно-Китайском море

Власти Ирана заявили, что все члены экипажа иранского нефтяного танкера, который столкнулся с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января, погибли, передает в воскресенье телеканал "Пресс-ТВ".

По словам представителя специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммада Растада, надежды на обнаружение выживших в результате трагедии не остается.

"М.Растад отметил, что доказательства, в том числе заявления членов экипажа сухогруза CF Crystal, последние сообщения от спасательных служб и командующего поисково-спасательной операции со стороны Китая, указывают на то, что все находившиеся на борту иранского танкера погибли вскоре после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа", - отмечается в сообщении, распространенном "Пресс-ТВ".

Иранский нефтяной танкер Mv Sanchi столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal 6 января. В момент катастрофы на борту танкера было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Представитель министерства нефти Ирана ранее сообщил, что танкер перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).