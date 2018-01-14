В Киеве в воскресенье на дорогах местами гололедица

В воскресенье, 14 января, в Киеве по прогнозу Украинского гидрометцентра на дорогах ожидается местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, температура 3-5 мороза.

Учитывая погодные условия, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

"Советы пешеходам: ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву; не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие; при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом", - говорится в сообщении.