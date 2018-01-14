События

10:26 14.01.2018

У границ Польши задержаны два нелегала из Бангладеш

У границ Польши задержаны два нелегала из Бангладеш

        Двух нелегальных мигрантов из Бангладеш в субботу вечером, недалеко от границы с Польшей, задержали пограничники Львовского отряда, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

      "Нарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу, удалось обнаружить в результате реализации информации поступившей от сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы. Мужчин, которые направлялись в сторону госграницы в ночных сумерках без документов, остановил за 1,5 км от границы пограничный наряд отдела "Рава-Русская"", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном в воскресенье утром.

      Задержанных, которые назвались гражданами Бангладеш, пограничники доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и составления административно-процессуальных документов.

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Интерфакс-Украина
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