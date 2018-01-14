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09:16 14.01.2018

Боевики зенитными установками и гранатометами обстреляли КПВВ "Гнутово"

Боевики зенитными установками и гранатометами обстреляли КПВВ "Гнутово"

        В субботу вечером боевики из зенитных установок и гранатометов обстреляли позиции украинских пограничников возле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области, сообщили в пресс-службе администрации Госпогранслужбы Украины.

      "Вчера около 19.00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н.п.Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном в воскресенье утром.

      В информации отмечается, что пострадавших нет. Инфраструктура ГПСУ не повреждена.

      В ведомстве также подчеркнули, что пограничники в ответ огонь не открывали.

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