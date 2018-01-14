События

08:36 14.01.2018

Похищенный в Ливии украинский врач освобожден

Похищенный в Ливии украинский врач освобожден

        Похищенный ранее в Ливии украинец, который работал врачом, освобожден благодаря дипломатам, сообщили в посольстве Украины в Тунисской Республике.

      "13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок", – говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины вечером в субботу.

      Отмечается, что освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен.

      "Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематичным", сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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