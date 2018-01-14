В Донецкой области саперы изъяли почти 1,5 тыс. мин и артснарядов времен Второй мировой войны

В Донецкой области саперы обезвредили почти 1,5 тыс боеприпасов времен Второй мировой войны, оставленных после уничтожения нацистского поезда, сообщил "5 канал".

"Почти полторы тысячи минометных мин и артснарядов времен Второй Мировой Войны изъяли саперы вблизи поселка Ольгинка Донецкой области", – проинформировали на телеканале в субботу.

По неофициальным данным, опасные предметы остались после того, как у населенного пункта был уничтожен нацистский эшелон. Взрывотехники, которые приехали на место опасной находки, отметили, что большинство боеприпасов до сих пор представляют угрозу. Специалисты обследовали почти весь участок в 1,5 га.

"Объем работы достаточно большой и на данный момент работы продолжаются. Обследована практически вся территория этого периметра, но работы продолжаются вглубь земли, то есть там неизвестно пока еще что-то", заявил начальник отделения проверки качества разминирования местности ГУ ГСЧС в Донецкой области Владислав Курилов.