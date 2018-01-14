Столица Мальты открывает программу проектов столицы европейской культуры

Праздничные мероприятия пройдут с 14 по 20 января в Валлетте по случаю присвоения ей статуса культурной столицы Европы 2018 года, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Помимо мальтийской столицы, такой же статус в 2018 году у нидерландского города Леуварден (провинция Фрисландия), где аналогичные торжества запланированы на 26 и 27 января.

В Валлетте состоится красочный праздник по мотивам традиционной деревенской фесты, а в Леувардене по всему городу будут организованы инсталляции профессиональных художников и любителей.

"Культурные столицы Европы позволят объединить разные сообщества с помощью культуры, что принесет долгосрочную пользу этим городам, их жителям и их экономике. 2018 год очень особенный, так как является годом Европейского культурного наследия, и обе столицы предусмотрели в своих программах многочисленные проекты по развитию культурного наследия, подчеркивая тем самым значимость культуры в обеспечении европейской идентичности", - заявил член Европейской комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.

Принимая во внимание уникальное расположение Мальты на архипелаге между Европой и Северной Африкой, программа фесты в Валлетте составлена с учетом особенностей менталитетов и традиций, присущих жителям по обоим берегам Средиземноморья. В программу входят более 140 проектов и 400 мероприятий по трем главным темам: "История острова", "Будущее в стиле барокко" и "Путешествия".

Около 1 тыс. местных и приглашенных художников, артистов, ведущих мастер-классов, писателей, дизайнеров, кинематографистов примут участие в мероприятиях. Празднование продлится в течение всего года на островах Мальта и Гозо.

Леуварден планирует укрепить и объединить сообщества Фрисландии и Европы, используя концепцию "открытого сообщества" в качестве основы своей программы. Подготовлено более 800 проектов в сфере музыки, театра, ландшафтного дизайна, оперы и спорта, которые будут реализованы в течение года.

Присвоение статуса культурных столиц Европы инициировано греческим министром культуры Мелиной Меркури в 1985 году. С тех пор это одна из наиболее значимых культурных инициатив Евросоюза. Ежегодно два европейских города носят титул столицы культуры - один из "старых" государств-членов ЕС и один из новых.

Города выбираются на основании культурных программ, которые обязательно должны нести четкую общеевропейскую направленность, стимулировать участие и вовлеченность горожан и приносить пользу развитию города и региона в долгосрочной перспективе.

Кроме того, отмечают в Брюсселе, это хорошая возможность для городов широко распространить свой привлекательный имидж, занять достойное место на туристической карте Европы и задуматься о своем развитии через культуру.

"Статус культурной столицы оказывает долгосрочное влияние не только на культурное, но и экономическое развитие, как города, так и региона", - подчеркивают в ЕВС.

В 2017 году культурными столицами Европы были Орхус в Дании и Пафос на Кипре. После Валлетты и Леувардена столицами культуры в 2019 году станут болгарский Пловдив и итальянская Матера.