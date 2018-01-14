В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии на Донбассе

На британском острове Гернси в автомобиле сожгли литовца Мика Альпса, который воевал в составе 8-го батальона Украинской добровольческой Армии, сообщили в батальоне.

"Есть потери... В центре Европы - на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", - говорится в сообщении на странице батальона в Фейсбук в субботу.

Украинские друзья волонтера, который передавал добровольцам подержанные автомобили, говорят, что его сожгли живьем в машине, сообщает Телевизионная служба новостей.

Отмечается, что М.Альпс имел на Гернси небольшой собственный бизнес по утилизации машин. По словам его украинских друзей, волонтер получал много угроз.

На днях М.Альпс должен был везти в Украину очередную машину. Он попросил встретить его на границе, так как боялся за свою жизнь.

"Его убили показательно – привязали в авто и сожгли живьем. Ему писали на страницу, звонили по телефону. Говорили, что если не перестанет помогать украинской армии и нам, его убьют. Такие запугивания идут не только ему. Друзьям из Латвии также", – рассказал друг М.Альпса, волонтер Олег Назаренко.

По словам командира батальона Андрея Червеня, убитому "угрожали за его участие в украино-московской войне".

Согласно сообщению местной полиции, автомобиль полностью сгорел до того, как прибыли пожарные.