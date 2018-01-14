Украина в сотрудничестве с IRENA ускорит привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук на восьмой сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA в Абу-Даби (ОАЭ) 13 января представил последние украинские достижения в возобновляемой энергетике, сообщили в Управлении коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

"Правительство Украины прошло долгий путь, чтобы присоединиться к Уставу IRENA. Недавно соответствующий Закон Украины № 2222-VIII, разработанный Госэнергоэффективности, принят парламентом и подписан президентом Украины П.Порошенко", - отметил С.Савчук и добавил, что на днях Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписал соответствующий документ о присоединении Украины к IRENA.

В обнародованном в субботу вечером пост-релизе агенства подчеркивается, что более 1,2 тыс. представителей из 150 стран мира собрались на одной платформе мирового масштаба, чтобы обсудить стратегии развития "чистой" энергетики.

Глава Госэнергоэффективности представил странам-членам IRENA последние достижения Украины в возобновляемой энергетике и перспективы сотрудничества с IRENA, особенно в направлении стимулирования привлечения "зеленых" инвестиций.

Как отметил Генеральный директор IRENA Аднан Амин "Затраты на производство "чистой" энергии уменьшаются, технологии совершенствуются, развитие возобновляемой энергетики ускоряется во всем мире. Это означает, что мы вступаем в новую эпоху энергетической трансформации, а возобновляемая энергетика становится важным двигателем экономического роста, создания рабочих мест и социального развития, а также решает проблемы изменения климата и уменьшения вредных выбросов".

С.Савчук призвал представителей более 150 стран мира к тесному сотрудничеству с Украиной, акцентируя внимание на преимуществах отечественного рынка возобновляемой энергетики.

В частности, он подчеркнул, что потенциал развития ветроэнергетики в Украине - один из крупнейших в Восточной Европе. Кроме того, страна имеет значительные возможности для широкого внедрения проектов по производству энергии из биомассы и отходов.

С.Савчук также имел возможность обсудить тенденции развития "чистой" энергетики в мире и в Украине с директором секретариата Энергетического сообщества Янецем Копачем и президентом "Energy Watch Group", экс-депутатом парламента Германии Хансом-Йозефом Фелл.

После присоединения к IRENA Украина сможет: увеличить "зеленые" инвестиции, получать дешевые кредиты на "зеленые" проекты, разрабатывать совместные механизмы финансирования подготовки и внедрения качественных проектов.

Украинскую делегацию на восьмом сессии Ассамблеи IRENA также представляли: народные депутаты Украины Александр Домбровский и Наталья Кацер-Бучковская, чрезвычайный и полномочный посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, директор Департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко и сотрудники посольства Украины в ОАЭ.

Кроме стратегий развития "чистой" энергетики, участники форума также рассмотрели вопросы повышения энергоэффективности в различных секторах экономики, в том числе в промышленности.

Участие украинской делегации в восьмой сессии Ассамблеи IRENA состоялась при содействии Проекта UNIDO UKR IEE "Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в промышленности Украины" и Проекта ПРООН/ГЭФ "Развитие и коммерциализация биоэнергетических технологий в муниципальном секторе в Украине".

С 2013 года, по данным IRENA, более $1 трлн инвестировано в возобновляемую энергетику во всем мире. На сегодня создано почти 10 млн новых рабочих мест в этой сфере.

Президентом нынешней сессии Ассамблеи избран Уругвай, поражающий своими успехами в возобновляемой энергетике. Например, в 2017 в Уругвае из возобновляемых источников энергии сгенерировано более 90% электроэнергии, из которых 35% - благодаря ветроэлектростанции.