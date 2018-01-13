События

22:51 13.01.2018

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год

        При государственной поддержке в Украине за год можно будет снимать более 120 фильмов, считает президент Украины Петр Порошенко.

      "Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы, чтобы производить за год более 120 фильмов. Уверен, украинский кинематограф ждет яркое будущее!", - написал глава государства в Facebook в субботу.

      Он также напомнил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" уже приобрели 27 стран мира.

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Интерфакс-Украина
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