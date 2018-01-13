События

20:17 13.01.2018

Среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой украинцев нет

        В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердили отсутствие украинцев среди пострадавших в ДТП возле Праги (Чехия), сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

      "По информации полиции, украинцев среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги нет", – написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

      Как сообщалось, накануне в пятницу, 12 декабря, на окраине Праги (Чехия) рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины.

      "Среди пострадавших в ДТП под Прагой есть 4 иностранца. Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев. Сообщим", - уточнял в своем микроблоге Твиттер В.Кирилич

      Как сообщает издание Express, в результате аварии погибли три человека, 45 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых - пять находятся в тяжелом состоянии.

            По другим данным, пострадавших – около 30 человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина в сотрудничестве с IRENA ускорит привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год

Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия

В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России

10 украинских визовых центров начнут работу в 8 странах

МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры

За минувшие сутки на Донбассе погиб 1 военнослужащий ВСУ, двое были ранены, двое травмированы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии на Донбассе

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Долгие зимние каникулы – обычная практика, заявляют в одесских ВУЗах

В Святошинском районе столицы неизвестные обокрали недостроенный храм УПЦ (МП)

Марихуану в обертках из-под конфет обнаружили одесские пограничники в автомобиле

Отпустившие экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест судьи пожаловались в ВСП на давление

Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

Над Аравийском морем потерпел крушение индийский вертолет, четверо погибли, троих продолжают искать

Во двор частного дома на Харьковщине бросили гранату, пострадавших нет

Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА