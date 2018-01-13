События

19:29 13.01.2018

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

        Победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан, за него отдали голоса 38,59% избирателей, приводит в субботу чешское радио данные Статистического управления Чехии на основании подсчета 99,9% голосов избирателей.

      На втором месте - его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,6%.

      Явка избирателей составила 61,91%.

      Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год

Среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой украинцев нет

В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

США могут вернуться к соблюдению Парижского соглашения по климату

Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе

Президент Южной Кореи заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта

Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2020 году

Белый дом отказался комментировать сообщения о допросе Трампа по вопросам "российского следа" в президентских выборах

Адвокаты Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором по "делу о России"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии на Донбассе

Украина в сотрудничестве с IRENA ускорит привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия

Долгие зимние каникулы – обычная практика, заявляют в одесских ВУЗах

В Святошинском районе столицы неизвестные обокрали недостроенный храм УПЦ (МП)

Марихуану в обертках из-под конфет обнаружили одесские пограничники в автомобиле

Отпустившие экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест судьи пожаловались в ВСП на давление

Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА