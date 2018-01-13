События

18:37 13.01.2018

Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия

Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия

        Боевики вдоль линии разграничения на Донбассе с начала субботы по состоянию на 18:00 совершили 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один раз украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе АТО.

      "Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

      На луганском направлении под обстрелом боевиков оказались украинские позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, велся огонь из 82-мм минометов.

      "На донецком направлении с начала суток было горячее. На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", сказано в сообщении.

      На других участках обороны боевики обстреливали позиции ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов возле шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - вблизи Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия НВФ нарушали перемирие вблизи Верхнеторецкого.

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