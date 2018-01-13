События

17:06 13.01.2018

В Святошинском районе столицы неизвестные обокрали недостроенный храм УПЦ (МП)

 В Святошинском районе Киева неизвестные украли из храма распятие и электрический конвектор, полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева, в дежурную часть позвонил настоятель храма и сообщил о краже.

"Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. Откуда, по словам заявителя, похитили распятие и электрический конвектор", - сказано в сообщении.

Полиция начала комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6-и лет лишения свободы.

В свою очередь, как сообщается на сайте Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), в ночь с 11 на 12 января произошла кража в храме в честь иконы Божией Матери Казанской в Киеве, который находится на стадии завершения строительства.

Сообщается, что неизвестные высыпали на пол "святые дары, для причастия больных".

"Кроме того, злоумышленниками похищено напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики из свечного ящика, и тому подобное. Похищены также навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма при отсутствии в нем отопления, и были взяты приходом в аренду на зимний период", - сказано на сайте Киевской митрополии.

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