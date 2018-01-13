События

16:59 13.01.2018

Марихуану в обертках из-под конфет обнаружили одесские пограничники в автомобиле

Марихуану в обертках из-под конфет обнаружили одесские пограничники в автомобиле

В Одесской области пункте пропуска "Кучурган" пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы марихуану, обмотанную в обертки из-под конфет.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления вместе с пограничниками Белгород-Днестровского заранее получили информацию о возможном правонарушении.

"26-летний гражданин Республики Молдова возвращался домой через пункт пропуска "Кучурган" вчера. При оформлении погранично-таможенная группа проверила машину мужчины достаточно тщательно. К осмотру также привлекли натренированную на поиск наркотиков пограничную служебную собаку, которая сразу указала на наличие запрещенных вещей. Находились они в коробке из-под конфет", - сказано в сообщении.

Между шоколадных сладостей было обнаружено вещество, замотанное в обертки из-под конфет. "Изобретательный мужчина замотал серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в обертки, и таким образом надеялся провезти зелье через границу", - сказано в сообщении.

Обнаруженное вещество общим весом 10 граммов изъяли и направили на экспертизу. По данному факту проинформированы правоохранительные органы Украины.

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