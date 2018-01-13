Отпустившие экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест судьи пожаловались в ВСП на давление

Судьи Ленинского районного суда г.Харькова Виктор Викторов, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук, принявшие решение об изменении меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе с содержания под стражей на домашний арест, обратились к главе Высшего совета правосудия (ВСП) Игорю Бенедисюку с уведомлением о вмешательстве в их деятельность со стороны прокуратуры.

Текст документа на своей странице в соцсети Facebook опубликовал адвокат Н.Штепы А.Тананакин.

В обращении указано, что 28 ноября 2017 года спустя месяц после принятия решения об изменении меры пресечения, против которого выступала прокуратура, в суд обратился человек, представившийся следователем прокуратуры, и через помощника и секретаря судебных заседаний пытался вручить судебную повестку В.Ежову для его допроса. Сам судья на тот момент находился в отпуске.

"Кроме того, судьям Викторову В., Бондаренко В., Гринчук А. стало известно, что относительно них возбуждены уголовные производства. Однако по состоянию на данный момент соответствующие процессуальные меры или следственные действия с участием судей не проводились, уведомление о подозрении судьям не вручалось. Считаем, что принятое решение коллегией судей... относительно изменения меры пресечения не удовлетворило прокуратуру и скорее всего представителями прокуратуры относительно судей Викторова В., Бондаренко В., Гринчук А. было внесено уведомление в ЕРДР по факту совершения преступления по ст.375 Уголовного кодекса (вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)", - говорится в документе.

Его авторы просят И.Бенедисюка обратиться к Генеральную прокурору по вопросу предоставления информации о том, были ли открыты в отношении них уголовные дела и ведется ли по ним досудебное расследование.

"Поскольку вышеуказанные обстоятельства дают основания считать, что должностные лица прокуратуры осуществляют вмешательство в деятельность судей, что нарушает гарантии независимости судей", - мотивируют свою просьбу авторы документа.

По результатам анализа полученных ведомостей судьи просят предпринять "дальнейшие шаги для предупреждения ситуаций, когда действия субъектов правоохранительной деятельности выходит за рамки полномочий, предоставленных законом и носят характер злоупотребления процессуальными правами, который заключается в попытках осуществлять внепроцессуальный контроль за рассмотрением дела судами и проверку законности и обоснованности судебных решений".

Документ датирован 11 декабря 2017 года. Как указано на официальном сайте ВСП, он был зарегистрирован 15 декабря 2017 года. Информации о результатах проверки (решении ВСП) на данный момент на сайте нет.