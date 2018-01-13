Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

Информация о минировании презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове не подтвердилась.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что в здании заложена взрывчатка, поступила в полицию в пятницу, в 23:03.

"Работники полиции провели осмотр 4,5тыс.кв.м, эвакуировали 400 человек. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано, пострадавших нет",- говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят необходимые розыскные мероприятия, чтобы установитьличность лжеминера.