События

15:22 13.01.2018

Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

Информация о минировании презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове не подтвердилась.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что в здании заложена взрывчатка, поступила в полицию в пятницу, в 23:03.

"Работники полиции провели осмотр 4,5тыс.кв.м, эвакуировали 400 человек. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано, пострадавших нет",- говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят необходимые розыскные мероприятия, чтобы установитьличность лжеминера.

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Интерфакс-Украина
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