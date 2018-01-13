В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины выясняет, если ли украинцы среди пострадавших в ДТП возле Праги (Чехия), сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Среди пострадавших в ДТП под Прагой есть 4 иностранца. Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев. Сообщим", - написал В.Кирилич на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Ранее СМИ сообщили, что накануне в пятницу, 12 декабря, на окраине Праги (Чехия) рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины.

Как сообщает издание Express, в результате аварии погибли три человека, 45 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых - пять находятся в тяжелом состоянии.

По другим данным, пострадавших – около 30 человек.