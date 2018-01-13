Во двор частного дома на Харьковщине бросили гранату, пострадавших нет

Полиция разыскивает человека, бросившего гранату РГД-5 во двор частного дома 63-летнего жителя пос.Русская Лозовая Харьковской области в ночь на субботу.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате взрыва люди не пострадали, но были повреждены бытовые помещения.

"Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты и обломки гранаты РГД-5. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату во двор заявителя через забор",- говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Следователь решает вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.