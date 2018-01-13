Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом

Национальная полиция Украины активизирует работу на трех пунктах пропуска "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Россией Крымом с целью предотвращения деятельности злоумышленников, которые могут прибывать с территории полуострова или скрываться там.

Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, об этом шла речь в субботу на оперативном совещании под председательством первого заместителя главы Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина при участии руководители полиции АР Крым, полиции Херсонской области, а также нескольких структурных подразделений департаментов уголовного розыска и киберполиции.

В.Аброськин отметил, что целью совещания является организация работы полиции Крыма по противодействию криминальным элементам. В частности, речь идет о выявлении преступлений, совершенных в отношении граждан Украины на территории полуострова; а также о выявлении и задержании лиц, которые разыскиваются украинскими правоохранительными органами за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Участники совещания также обсудили работу по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов.

Поэтому полиция Крыму и прилегающих областей скоординируют работу по выявлению и пресечению уголовных преступлений. "Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом", - сказано в сообщении.

В полиции проинформировали, что в течение 2017 года линию разграничения между материковой Украины и оккупированным Крымом пересекли более 2,5 млн человек и более 410 тыс. транспортных средств.