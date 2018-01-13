События

14:22 13.01.2018

В Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из гранатомета в здание общепита

В Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из гранатомета в здание общепита

 В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания, результате выстрела разрушена стена здания, пострадавших нет.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Одесской области, сообщение о том, что неизвестный выстрел в здание заведения общественного питания поступило в полицию около 2:05.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ (ручной противотанковый гранатомет - ИФ), металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-и лет.

Проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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Интерфакс-Украина
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