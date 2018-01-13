События

13:05 13.01.2018

Житель Одесской области переделывал травматическое оружие в боевое и продавал криминалитету - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией блокировали в Одесской области продажу огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие в боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе при попытке продажи боевого пистолета.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли 11 пистолетов и револьверов, 3 винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

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Интерфакс-Украина
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